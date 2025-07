Maioria dos brasileiros não viu vídeos petistas com IA e ignora ações da comunicação do governo

A maioria dos brasileiros, o equivalente a 83%, afirma não ter visto peças criadas por inteligência artificial divulgadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo resultado da mais recente pesquisa da Genial/Quest, divulgada nesta quarta-feira, 16, apenas 17% afirmaram ter conhecimento dos vídeos gerados por IA postados aliados do governo.

O PT tem usado produções do tipo para desgastar a oposição. As campanhas começaram com gravações que inflamavam o sentimento de "nós contra eles" e pediam a taxação dos super-ricos no País. Atualmente, o governo ataca opositores com peças de IA atribuindo aos bolsonaristas a culpa da sobretaxa de 50% dos produtos nacionais aplicada pelo presidente americano Donald Trump.

O estudo conduzido pela Genial/Quest, no entanto, apontou que dentre os petistas 85% relatam não ter visto nenhum vídeo feito por IA. Apenas 14% dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viram as postagens, 1% dos entrevistados optou por não responder.