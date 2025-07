Moraes autoriza Kid Preto a cursar da prisão faculdade de Teologia à distância

Moraes autorizou as visitas e o curso de graduação em Teologia, uma vez que as aulas são realizadas na modalidade Ensino à Distância (EAD).

'Chega, irmão'

De acordo com a PGR, o tenente-coronel integrava o grupo de militares kid pretos - forças especiais - que atuavam no monitoramento e que pretendiam a 'neutralização' de autoridades de Brasília.

Nas mensagens trocadas com o tenente-coronel delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Hélio questionava o processo eleitoral e incitava um processo de ruptura.

"Eu sei que tentaram levar até o fim sem quebra institucional, mas foi tudo fora da lei do lado de lá. Chega, irmão!", reclamou certa vez.

As investigações encontraram junto com o militar o esboço da Operação Luneta, que desenhava as etapas de um golpe para manter Bolsonaro no poder.