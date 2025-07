MP investiga entidades ligadas a Boulos por invasão na Faria Lima e pede imagens do Smart Sampa

As duas entidades têm ligação política com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) - que não é citado na portaria de Procedimento Investigatório Criminal (PIC), subscrito pelo promotor de Justiça Cássio Roberto Conserino, do Fórum Criminal da Barra Funda .

Boulos defendeu o ato do MTST e da Frente Povo em suas redes sociais. No X, disse que "a ocupação tem como pauta a taxação dos 'super-ricos'. O recado do povo é claro: o Brasil precisa de Justiça tributária".

A investigação do Ministério Público teve como base um requerimento do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP), vice-líder do governo Tarcísio na Assembleia Legislativa de São Paulo.

O procedimento pontua que não se trata de criminalização de movimento social, mas de uma 'análise técnica e jurídica' de possíveis condutas criminosas.

"No caso em apreço a invasão ao estabelecimento comercial Itaú se deu claramente com o móbil de impedir ou dificultar o trabalho ali existente, nos termos do artigo 202 do Código Penal, exsurgindo daí a justa causa para a persecução investigatória", enfatizou o promotor.

"Não nos parece tenham sido convidados a povoar o átrio do prédio sede e proporcionar gritaria e algazarra", destacou Cassio Conserino.