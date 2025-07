'O Brasil não é um puxadinho dos Estados Unidos', diz presidente eleito do PT

O ex-prefeito de Araraquara também apontou, nesta quarta-feira, 16, quais devem ser as prioridades do PT de agora em diante: a reforma política eleitoral, o fortalecimento dos partidos, financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), mudança climática, a escala de trabalho 6x1, a tarifa zero no transporte e a segurança pública. Ele deu ênfase para esse último tema.

"É urgente que possamos aprofundar o debate de segurança pública. A sociedade está dizendo isso", disse. Para o partido, Edinho deseja a formulação de um novo estatuto, que discuta a renovação da militância, limite de mandatos e organização de base.

O partido diz que a eleição interna deste ano, chamada de Processo de Eleição Direta (PED), foi a maior da história, com aproximadamente 550 mil votos de filiados em todo o Brasil.

Edinho Silva saiu como vencedor com 378 mil, ou 73,1% dos votos. A tendência predominante do partido, a Construindo um Novo Brasil (CNB), saiu novamente triunfante com a tese "Derrotar a extrema direita e avançar na construção de um novo Brasil".

Edinho enfrentou concorrência de nomes mais à esquerda do PT, como o o secretário de relações internacionais Romênio Pereira (58,8 mil votos, 11,4%), o ex-presidente da sigla e deputado federal por São Paulo Rui Falcão (57,7 mil votos, ou 11,2% do total) e o diretor na Fundação Perseu Abramo Valter Pomar (22,5 mil votos, 4,4%).

No dia 27 deste mês, o PT fará o segundo turno de votações para definir a presidência de diretórios nos Estados do Paraná, Tocantins, Santa Catarina, Rondônia, e Rio Grande do Sul. Haverá também uma segunda rodada em municípios.