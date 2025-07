PF e CyberGaeco prendem 2 por fraudes do Pix e confiscam R$ 5,5 milhões em criptoativos

A Polícia Civil de São Paulo descobriu que a organização teve ajuda de um funcionário terceirizado da empresa de tecnologia C&M Software (CMSW). Ele facilitou o ataque hacker. Preso, confessou que passou ao grupo o caminho aos sistemas da empresa. Contou que recebeu R$ 5 mil para compartilhar login e senha de acesso aos sistemas da C&M. Depois, receberia mais R$ 10 mil para usar o próprio terminal a serviço do esquema.

Os pagamentos, segundo ele, foram feitos em espécie, em entregas de motoboy.

A Operação Magna Fraus foi às ruas na terça, 15, e nesta quarta, 16. Promotores da CyberGaeco - braço do Ministério Público de São Paulo que combate fraudes eletrônicas - e agentes da PF fizeram buscas em cinco endereços de Goiás e do Pará.

A chave privada de acesso às criptomoedas foi localizada em um dos endereços, possibilitando a transferência dos recursos para a custódia do Ministério Público paulista.

Esses ativos serão alienados e os valores depositados em conta judicial à disposição da 1ª Vara Criminal Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo.

As ordens judiciais da Operação Magna Fraus foram expedidas a pedido do CyberGaeco no âmbito de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado no dia 7.