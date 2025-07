Polícia pede prisão de padrasto suspeito de dar suposto bolinho envenenado a jovem no ABC

A delegada Liliane Doretto, do 8° Distrito Policial de São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, informou que a polícia vai pedir a prisão preventiva do padrasto do jovem Lucas da Silva Santos, de 19 anos, por causa de contradições apresentadas em depoimentos dados à investigação.

A vítima foi internada em estado grave no Hospital de Urgência na última sexta-feira, 11, depois de comer bolinhos supostamente envenenados. A suspeita é de que o alimento tenha sido entregue por Admilson Ferreira dos Santos, padrasto do garoto. O caso é investigado como tentativa de homicídio.

De acordo com a Prefeitura de São Bernardo, Lucas está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta quadro clínico estável, com suporte ventilatório e vigilância neurológica.