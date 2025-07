Quem é o prefeito suspeito de matar policial a tiros no Maranhão?

O prefeito de Igarapé Grande, no interior do Maranhão, é suspeito de matar um policial militar de folga durante uma vaquejada em 6 de julho. Segundo a Polícia Civil maranhense, João Vitor Xavier (PDT) confessou ser o autor dos disparos e foi preso nesta terça-feira, 15, em São Luís. Ele se entregou aos policiais após a Justiça decretar sua prisão preventiva.

Segundo a Polícia Civil do Maranhão, João Vitor confessou ser o autor dos disparos contra Geidson Thiago da Silva Santos, de 39 anos, que morreu durante uma vaquejada em Trizidela do Vale, no interior do Maranhão. O prefeito se apresentou aos policiais no dia seguinte e alegou que agiu em legítima defesa.

Na ocasião, mesmo com a confissão, o prefeito não foi detido, pois não havia mandado de prisão em aberto, nem flagrante do delito. A Polícia Civil do Maranhão ainda não finalizou as investigações sobre o caso. Xavier, por ora, não foi indiciado pela morte do PM. Caso vire réu, o prefeito será julgado pela segunda instância do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), pois possui foro por prerrogativa de função. O Estadão busca contato com a defesa de João Vitor Xavier.