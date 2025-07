Alckmin se reúne novamente com empresários para debater tarifaço dos EUA

Brasília, 17 - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, teve nesta quinta-feira, 17, uma nova reunião com empresários, tendo como pauta a tarifa de 50% anunciada pelos Estados Unidos sobre importação de produtos brasileiros. O encontro ocorreu por videoconferência iniciada às 9h e reuniu representantes de setores potencialmente afetados pela tarifa, de aeronaves, carne bovina, celulose, sucroenergético a suco de laranja. Participaram do encontro o presidente e CEO Global da Stefanini Group, Marco Stefanini; o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto; o diretor superintendente da Weg, Alberto Kuba; o presidente da Suzano, João Alberto Fernandez de Abreu; o CEO da Citrosuco, Marcelo Abud; o CEO da Aeris Energy, Alexandre Negrão; o CEO da Prumo Logística, Rogério Sekeff Zampronha; CEO Global do Grupo JBS, Gilberto Tomazoni; vice-presidente executivo da Raízen, Claudio Oliveira; e diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Weg, Daniel Godinho.O encontro compõe a série de agendas de Alckmin, como coordenador do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, para ouvir o setor produtivo e discutir ações de proteção ao Brasil frente às tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. Na terça e quarta-feira, entidades de variados segmentos da indústria, do setor agropecuário e de centrais sindicais participaram de reuniões com o vice-presidente. Até aqui, a principal proposta do empresariado encontro foi a de buscar pelo menos mais 90 dias de discussão. Já no segundo encontro representantes do setor agropecuário pediram cautela ao Executivo nas negociações e que as tratativas sejam esgotadas até 31 de julho. A urgência de retomar negociações imediatas com os Estados também tem sido uma das tônicas dos encontros.