Bolsonaro diz que Haddad 'colou em prova de economia' e pede para que o esqueça

"Nós vamos sacrificar o Brasil por causa do Bolsonaro? Ele que devia estar se sacrificando pelo Brasil", disse Haddad.

A provocação de Bolsonaro resgata um vídeo que circulou nas redes sociais em que Haddad brincou com ex-colegas de faculdade, e disse ter "colado" deles para passar no exame.

Bolsonaro foi ao Senado Federal nesta quinta-feira, 17, para visitar o gabinete do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e falar com jornalistas. Ao mesmo tempo em que tentou isentar-se de culpa pela tarifa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, ele se dispôs a negociar com o americano.

"Acho que teria sucesso uma audiência com presidente Trump. Estou à disposição", disse. "Se me der um passaporte, negocio."

Desde a imposição de sanções, Eduardo vem condicionando um possível recuo dos americanos caso seja aprovada uma anistia "ampla, geral e irrestrita" aos presos e envolvidos nos ataques golpistas do 8 de Janeiro.

"Vamos supor que ele queira anistia. É muito?", questionou Jair Bolsonaro, que reconheceu o impacto das medidas impostas por Trump. "Todo mundo vai sofrer. Em especial, o mais pobre."