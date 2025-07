Câmara aprova projeto que flexibiliza licenciamento ambiental

Já o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetará o projeto. "Hoje foi um dia de vitórias. IOF, várias decisões importantes. Amanhã será um outro dia de vitória, porque o Brasil não é isso", declarou. "E aos senhores que disseram que nós iríamos entrar no STF, não. Vai ter o presidente Lula, e o presidente Lula com certeza vai vetar esse PL da devastação".

O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Rodrigo Agostinho, também esteve presente na sessão para conversar com deputados. Ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, ele afirmou ter identificado cerca de 40 pontos problemáticos no projeto e elencou como o mais preocupante a possibilidade de licença ambiental autodeclaratória. De acordo com Agostinho, 90% das atividades industriais terão licenças nessa modalidade. Além disso, o presidente do Ibama afirmou que parte expressiva das barragens no Brasil é considerada de médio porte e impacto e, portanto, entrará no rol.

Ao fim da votação, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o relator do projeto, Zé Vitor (PL-MG), consultou primeiramente a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Motta também disse que Vitor incorporou 70% dos pedidos do governo a partir de conversas com os ministérios da Agricultura, de Minas e Energia, dos Transportes e da Casa Civil. Segundo o presidente da Câmara, o relator demonstrou "bom interesse com o debate e com o diálogo na busca de uma convergência". Além disso, Motta afirmou que "até o último momento, antes de trazermos a matéria ao plenário, nós buscamos negociar com o governo".

Veja os principais pontos do projeto:

Mineração fora de disposições do Conama

O projeto aprovado na Câmara retira a prevalência das disposições do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) para os licenciamentos de atividades ou de empreendimentos minerários de grande porte e/ou de alto risco. Dessa forma, o setor passa a seguir o que está previsto na nova lei de licenciamento.