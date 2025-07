Desvio de emendas: PF acha dinheiro vivo dentro de par de sapatos do primo de Elmar Nascimento

Na 5ª fase da Operação Overclean, deflagrada nesta quinta-feira ,17, a Polícia Federal encontrou dinheiro vivo com o vereador Francisco Manoel do Nascimento Neto, o Francisquinho Nascimento (União-BA), de Campo Formoso (BA), primo do deputado Elmar Nascimento (União-BA), alvo principal da investigação sobre suposto desvio de recursos de emendas de sua autoria. Segundo estimativa preliminar, menos de R$10 mil estavam escondidos dentro de um par de sapatos do vereador.

Em dezembro de 2024, Francisquinho protagonizou uma cena emblemática da investigação ao tentar se livrar de R$220 mil em espécie pouco antes de ser preso. Na ocasião, cercado pela PF, o vereador arremessou pela janela do apartamento onde mora uma sacola com dinheiro em espécie.

Ao registrar candidatura, em 2024, ele declarou que tinha um patrimônio de R$ 40 mil em dinheiro vivo, além de US$ 1,5 mil dólares e 2,5 mil euros em espécie. Em contas bancárias, segundo a declaração de bens à Justiça Eleitoral, havia cerca de R$ 14 mil. O vereador informou ainda a posse de uma casa financiada, pela qual ele teria pago R$ 112 mil até então, e de R$ 25,5 mil em participações de um laboratório de análises clínicas.