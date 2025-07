Entidade de magistrados do RS abre processo de expulsão de juíza demitida por fraudar métricas

Angélica alega ter enfrentado ‘grande passivo processual’ e dificuldades para conciliar deveres funcionais com a maternidade de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na notificação extrajudicial, a entidade de juízes gaúchos informa Angélica que, com base no ato de sua demissão da carreira, foi aberto processo de exclusão do quadro associativo, ‘com a perda de qualquer título, da qualidade de magistrada ou de pensionista’.

Ela terá dez dias corridos para apresentar uma defesa perante o Conselho Executivo da Ajuris, caso contrário, será imediatamente removida da entidade.

A estratégia da defesa é alcançar no CNJ uma revisão disciplinar, sob alegação de ‘desproporcionalidade da sanção, falta de tipicidade e vícios na instrução do processo disciplinar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul’.

Fábio Medina Osório sustenta que a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deveria ter priorizado ‘medidas pedagógicas’ em vez da demissão, sob o argumento de que não houve ‘má-fé, dano às partes ou violação da moralidade’.

A demissão é a pena mais grave imposta a um magistrado, segundo o artigo 42 da Lei Orgânica da Magistratura (Loman). Raramente ela é aplicada. As sanções, quase sempre, ficam entre advertência, censura, remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória - quando o juiz é afastado de vez da carreira, mas continua recebendo vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.