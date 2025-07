Estado de SP tem recorde de mortes de motociclistas no 1º semestre do ano

A maioria dos acidentes fatais com moto aconteceu em vias municipais (61,6%), seguido das estaduais (32,1%). Apenas 2,4% dos óbitos foram registrados em vias federais e, em 4% dos casos, não consta a informação da jurisdição da via.

Já com relação às vítimas, a maior parte é masculina (84%) e se encontra na faixa etária dos 20 aos 24 anos (20,7%). Ou seja, uma a cada cinco vítimas morreu antes de completar 25 anos de idade.

O número de mortes em acidentes fatais no Estado, envolvendo todos os tipos de transporte, foi de 3.016 no primeiro semestre deste ano. Trata-se do segundo maior da série histórica, atrás apenas de 2015, quando foram registradas 3.207 óbitos. Em relação a 2024 (3.015), os dados indicam uma estabilidade, com uma morte a mais.

Em nota, o governo de São Paulo destaca apenas o mês de junho, quando houve uma redução geral de 8,3% em óbitos gerais na comparação com o mesmo mês em 2024. "As mortes envolvendo pedestres recuaram 27%; ciclistas, 20,9% e, em relação a ocupantes de carros, a redução é de 10,3%", acrescentou a administração estadual.

Dados da capital

Na capital, as mortes envolvendo as motos caíram em 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. Foram registrados 219 óbitos ante 237 de 2024, uma queda de 7,6%. O número acompanhou a quantidade de mortes envolvendo todos os transportes, que também apresentou um recuo nas vias paulistanas, caindo de 522 para 483 - queda de 7,5%.