Etanol: Inpasa construirá usina em Rio Verde (GO) com investimento de R$ 2,5 bi

São Paulo, 17 - A Inpasa vai instalar sua primeira usina de etanol de milho em Goiás. O anúncio foi realizado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil). A unidade será construída em Rio Verde, no sudoeste goiano, com investimento estimado em R$ 2,5 bilhões. "Essa instalação em Rio Verde vai gerar milhares de empregos e ainda absorver, só da safra goiana, mais de 2 milhões de toneladas de milho. Isso é desenvolvimento, tecnologia, emprego, é Goiás sendo realçado no cenário internacional", afirmou Caiado, segundo nota do governo estadual de Goiás.A unidade goiana será a primeira da companhia fora do eixo Mato Grosso-Mato Grosso do Sul e terá capacidade para processar até 35 mil toneladas de milho e sorgo por dia. A estrutura incluirá armazenagem de até 6,2 milhões de toneladas de grãos.O prefeito de Rio Verde, Welington Carrijo (MDB), destacou que a chegada da refinaria foi viabilizada após cerca de um ano de negociações com apoio do governo estadual. "Teremos a maior usina de esmagamento de milho em Rio Verde", disse, na nota.