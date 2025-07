Extensão da Linha 5-Lilás na zona sul de SP ganha novo sinal verde da Prefeitura

A Prefeitura de São Paulo autorizou a extensão da Linha-5 Lilás do metrô até o Jardim Ângela, na zona sul da capital. Uma certidão de uso e ocupação de solo publicada na sexta-feira, 11, permite avançar com o projeto, que prevê mais 4,9 km de linha e mais duas estações. A certidão foi expedida atendendo solicitação da ViaMobilidade, concessionária da linha.

A avaliação do pedido ficou sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, que analisou se o empreendimento é compatível com a legislação de zoneamento para aquela região.

O documento destaca que a proposta para a extensão da Linha 5 - Lilás do Metrô, trecho Capão Redondo - Jardim Ângela, previsto no Plano Diretor Estratégico (PDE), está em conformidade com a lei.