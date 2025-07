Governo começa a oferecer cabines em navios no para para a COP30

Na prática, a venda das cabines deverá cobrir os custos de operação e a margem de lucro dos armadores, a MSC Cruzeiros e a Costa Cruzeiros. O governo só vai arcar com custos se a venda de hospedagens não cobrir as despesas dos navios.

Os navios MSC Seaview e Costa Diadema ficarão atracados no Terminal Portuário de Outeiro, que passa por reformas. Uma nova ponte será construída a fim de ligar o terminal à sede da conferência, em Belém. O governo estima que o trajeto possa ser percorrido em 30 minutos.

Essa foi uma segunda opção após o plano inicial de realizar obras para adequação ao calado dos navios e do terminal de passageiros em Belém fracassar. Em janeiro, o governo federal cancelou a licitação para a dragagem do leito do rio na Baía do Guajará, estimada em R$ 210 milhões.

Os navios vão atender prioritariamente as delegações estrangeiras, mas vagas poderão ser reservadas posteriormente se houver disponibilidade. Já os chefes de Estado devem ser acomodados com suas comitivas na rede hoteleira de Belém e em condomínios de alto padrão, por razões de segurança, conforme sugestão da Secretaria Extraordinária para a COP30.

Prioridades e valores limitados

Na primeira etapa de ofertas, um grupo de 98 países terá prioridade na escolha de hospedagens. Eles são classificados no sistema da ONU como países menos desenvolvidos e/ou países insulares. O governo federal afirmou ter negociado ao máximo com os navios para que as diárias variem entre US$ 100 e U$ 220. Na fase seguinte, todos os demais países poderão realizar reservas com valores até US$ 600.