Minerva amplia em 125% capacidade de produção de Biodiesel em Goiás

A Minerva Foods anunciou, em nota, a ampliação da capacidade de produção de sua unidade de biodiesel em Palmeiras de Goiás (GO). Com a expansão, a unidade poderá produzir até 450 metros cúbicos de biodiesel por dia - ou 162 mil m? por ano -, aumento de 125% em relação à capacidade anterior.A planta, que opera com sebo bovino como principal matéria-prima, teve sua nova capacidade autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A medida reforça a estratégia de diversificar sua matriz energética com foco em fontes renováveis e fortalecer práticas de economia circular, afirmou a companhia na nota."A ampliação da nossa planta de biodiesel reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e com a busca por soluções inovadoras e responsáveis para o futuro do agronegócio", afirmou o diretor da Minerva Biodiesel, Marcelo de Queiroz, na nota.