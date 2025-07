Moraes silencia microfone de advogado em audiência

São réus neste núcleo Ailton Moraes Barros (ex-major do Exército); Ângelo Denicoli (major da reserva do Exército); Giancarlo Rodrigues (subtenente do Exército); Guilherme Almeida (tenente-coronel do Exército); Reginaldo Abreu, (coronel do Exército); Marcelo Bormevet (agente da Polícia Federal); e Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

As testemunhas foram questionadas, entre outras coisas, sobre detalhes técnicos do uso do FirstMile, sistema de monitoramento usado indevidamente por servidores da Abin durante o governo Bolsonaro, e o relatório de fiscalização do processo eleitoral elaborado pelas Forças Armadas a convite do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Luiz Gustavo da Silva Mota, arrolado como testemunha de Bormevet, afirmou que os computadores com acesso ao FirstMile não saíram do Departamento de Operações de Inteligência (Doint) e que Giancarlo Rodrigues, seu colega no departamento, não levou acesso à ferramenta quando foi transferido ao Centro de Inteligência Nacional (CIN). O CIN é suspeito de integrar a chamada "Abin paralela" e de monitorar ilegalmente pessoas consideradas adversários e desafetos do governo Bolsonaro.

'Não há mais como aceitar as violações às garantias de direito'

O ministro do STF Alexandre de Moraes afirmou ontem que as perguntas do advogado Jeffrey Chiquini a Gonçalves Dias ganharam "tom acusatório", o que o fez interromper o defensor.

"A testemunha já respondeu. Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados", declarou o ministro ao se referir ao 8 de Janeiro.