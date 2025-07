Operação Overclean: PF faz buscas em 18 endereços e mira Elmar Nascimento por desvio de emendas

O deputado Elmar Nascimento é investigado pela PF mas não é alvo das buscas realizadas nesta quinta- feira.

Um dos principais objetivos da PF é apurar irregularidades em convênios firmados entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) e o Município de Campo Formosos, reduto eleitoral do deputado Elmar Nascimento. Os convênios foram firmados em 2022 a partir do envio de emendas parlamentares do deputado Elmar.

O prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento (União- BA)- irmão de Elmar - é um dos alvos da operação. Segundo a PF, ele teria participado de encontros com superintendente da Codevasf e o representante da empresa que venceria a licitação no município.

Por decisão do ministro Nunes Marques, um servidor público foi afastado cautelarmente das funções públicas, e R$ 85,7 milhões foram bloqueados em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Mais de 100 empresários, políticos e servidores públicos estão na mira da PF por suspeita de envolvimento no esquema de desvios de emendas investigado na Operação Overclean.

Segundo apurou o Estadão, também foram realizadas buscas nos endereços de Marcelo Andrade Moreira Pinto, ex-presidente da Codevasf; Francisco Manoel do Nascimento Neto, vereador em Campo Formoso e primo de Elmo e Elmar; Amaury Albuquerque Nascimento, ex-assessor de Elmar; Márcio Freitas dos Santos; pregoeiro do Município de Campo Formoso; Evandro Baldino do Nascimento, empresário baiano do setor da construção civil; e, Domingos Sávio Lima Nascimento, empresário baiano do setor da construção civil.