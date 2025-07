Operação policial no Piauí leva à prisão 28 mulheres ligadas à cúpula do PCC

As investigações tiveram início após a polícia prender, em fevereiro do ano passado, uma mulher conhecida como Malévola. Ela foi localizada na região sudeste de Teresina e flagrada com entorpecentes, um veículo roubado e material de interesse criminal. A mulher foi identificada apenas com as iniciais L.V. de S.

A apreensão do material presente com Malévola ajudou a polícia a descobrir a existência de uma "estrutura criminosa composta por mulheres, com funções bem definidas e atuação coordenada".

As investigações apontaram também que uma das principais lideranças desta organização era companheira de Marcelo Aparecido Brandão, vulgo "Visionário". Preso em uma operação realizada na cidade de São Raimundo Nonato, Brandão é descrito pela polícia como um criminoso de "alta periculosidade".

"A conexão reforça os vínculos operacionais entre lideranças da facção em atuação no estado", informa a Polícia Civil, em nota. Entre os crimes investigados, estão organização criminosa, tráfico de drogas, roubo e receptação de veículos; porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

Em entrevista à Rede Globo, o delegado Eduardo Aquino chamou a atenção para o envolvimento das mulheres no crime organizado e destacou que muitas exercem até funções de comando na facção.

"Deflagramos mais uma operação do Draco, junto dessa integração (de forças policiais) que é tão importante para a sociedade piauiense, uma operação contra o PCC", disse o Aquino.