Pesquisa mostra fôlego na popularidade e desgaste com Brics

O governo Lula ganhou fôlego na crise de popularidade após o anúncio de tarifa de 50% sobre produtos do Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último dia 9, mostra pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quarta-feira, 16. A aprovação da gestão petista passou de 40% em maio para 43% em julho, enquanto a desaprovação oscilou de 57% para 53% no mesmo período.

Ainda de acordo com o levantamento, a maior parte dos brasileiros avalia que Trump não tem o direito de opinar sobre processos judiciais do País, como fez o americano em relação à ação penal do golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que tramita hoje no Supremo Tribunal Federal (STF).

Por outro lado, embora Trump tenha citado o processo que atinge Bolsonaro ao anunciar o tarifaço imposto ao Brasil, a maior parte dos entrevistados afirmou que o que provocou a medida foram declarações feitas por Lula contra o presidente dos Estados Unidos durante o encontro do Brics - bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã - no Rio de Janeiro.