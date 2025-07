Primeira quinzena de julho de 2025 foi a mais fria em São Paulo dos últimos 10 anos

Além disso, a cidade enfrentou seis tardes - período do dia em que as temperaturas ficam maiores - com máximas iguais ou menores do que 20°C. A empresa usou como base para a análise os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), coletados no Mirante de Santana, zona norte da capital paulista.

Inverno mais gelado que o normal

Este inverno está sendo principalmente mais frio em relação aos dois últimos. Em 2023, um El Niño ajudou reduzir o frio característico do inverno na região, deixando máxima e mínimas mais altas do que o normal em 0,8ºC e 0,5ºC na primeira quinzena de julho.

Já em 2024, uma "situação de neutralidade térmica" na porção central e leste do oceano Pacífico Equatorial também ajudou a manter as temperaturas mais altas, diz a Climatempo. A máxima média neste período do ano foi de 22,8ºC, apenas 0,1ºC abaixo do padrão. E a anomalia na média mínima ficou em 1,1ºC, ou seja, acima do esperado.

"Os invernos de 2023 e de 2024 foram com pouco frio e até com ondas de calor no Brasil. Poucas massas de ar frio fortes e abrangentes passaram pelo País neste dois anos", relembra a empresa de meteorologia. "Em 2025, a população da cidade de São Paulo voltou a sentir o ‘frio de inverno’", diz.

Várias massas de ar polar passaram pelo Estado de São Paulo no mês de junho e o início de julho de 2025, provocando uma forte e duradoura onda de frio. Em adicional, a Grande São Paulo teve vários dias com o céu nublado, colaborando para manter a temperatura baixa.