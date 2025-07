São Paulo fica em segundo lugar no ranking de capitais mais secas; quando vai melhorar?

A cidade de São Paulo teve o segundo maior indicador de tempo seco entre as capitais do Brasil nesta quarta-feira, 16, conforme a empresa de meteorologia Climatempo, que utiliza como base os dados medidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A capital paulista registrou umidade relativa do ar de 23%, empatada com Belo Horizonte. A primeira colocada, Cuiabá (MT), marcou 21%. E o terceiro lugar ficou com Campo Grande (MS), com 24%.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), abaixo dos 40%, a situação é considerada arriscada a saúde humana. A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém alerta de risco de incêndio na região metropolitana e no interior - o noroeste e centro-oeste do Estado também sofrem com o tempo seco.