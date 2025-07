Suspeitos de matar casal a mando de advogados em chácara são presos

Segundo a polícia, os advogados Hércules Praça Barroso, de 47 anos, e Fernanda Morales Teixeira, de 44 anos, planejavam ficar com o patrimônio dos clientes, que não têm filhos. Eles prestavam serviços para as vítimas havia cerca de dez anos e são acusados de mentir para o casal, inventando gastos processuais inexistentes que, somados a outra manobra, teriam causado prejuízo de aproximadamente R$ 15 milhões às vítimas.

O advogado do casal preso nega as acusações e diz que vai provar a inocência de seus clientes. "Havia uma relação entre as partes, onde os honorários eram pagos através de imóveis, não eram pagos em espécie. Nós vamos conseguir provar a inocência do casal, vamos comprovar que a única relação que havia era de advogado-cliente, nada mais do que isso", afirmou Reginaldo Silveira à reportagem no dia em que a prisão foi feita.

Pavan era comerciante e Rosana, dona do Educandário da Criança, escola de educação infantil em Araraquara. O casal foi encontrado morto a tiros na noite de 6 de abril, dentro da picape Fiat Toro usada pelo casal. O veículo estava abandonado na zona rural de São Pedro.