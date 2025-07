'Tragédia', diz Derrite sobre morte de policial civil baleado por PM da Rota

O caso é investigado no 37° Distrito Policial (Campo Limpo) e um Inquérito Policial Militar também foi instaurado para apurar a ocorrência.

Na versão da Polícia Civil, os policiais alegam que se identificaram, mas, mesmo assim, os homens da Rota atiraram. O agente Rafael foi atingido no abdômen e levado para o Hospital das Clínicas. O tiro que acertou o policial civil foi disparado por um sargento da PM.

Já os militares alegam legítima defesa putativa, ou seja, quando alguém age acreditando erroneamente estar sob um risco ou sob uma agressão injusta que justificaria o disparo.

A Polícia Militar informou que instaurou um inquérito "para apurar todas as circunstâncias", mas que não vai afastar o autor do disparo por motivos técnicos. "A análise das câmeras é compatível com a versão apresentada pelo sargento", disse o porta-voz da PM, o coronel Emerson Massera.

O sargento, contudo, não está realizado atividades operacionais porque está sendo submetido a acompanhamento psicológico, conforme previsto em protocolo. Em nota, a corporação lamentou a morte do policial civil.

"Neste momento de dor, a Polícia Militar se solidariza com os familiares, amigos e colegas de farda do policial civil Rafael Moura da Silva, externando votos de força e conforto para todos os que sofrem com esta perda irreparável".