5 seguranças são suspeitos de envolvimento na morte de empresário em autódromo; entenda

Até a publicação deste texto, a reportagem buscou contato com a defesa do suspeito, mas sem sucesso.

Outros três seguranças também foram levados ao Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento, mas permaneceram em silêncio por ordem dos advogados. O quinto segurança não foi localizado pela polícia.

Todas as buscas e apreensões foram realizadas na cidade de São Paulo. Os materiais apreendidos - celulares e notebooks - serão analisados pelos investigadores.

Conforme as investigações, a empresa encarregada da segurança do evento, ESC Fonseccas Segurança, entregou uma lista de seguranças que estavam presentes no dia do crime sem dois nomes - o empresário sumiu no dia 30 de maio, depois de participar de um encontro de motos sediado no autódromo, e foi encontrado dias depois.

"Estranhamente, duas pessoas não estavam na lista que a empresa forneceu, mas eles estavam trabalhando no dia", disse o delegado Nico. "A gente conseguiu uma lista que não bateu com a lista da empresa. Então, por isso, trouxemos o pessoal para cá e eles estão na condição de investigados", disse o secretário-executivo da Segurança Pública, Nico Gonçalves, em coletiva de imprensa nesta sexta.

A diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, e o delegado responsável pela investigação, Rogério Thomaz, explicaram que essa ausência de nomes na lista motivou as buscas e apreensões. "Não dá pra atribuir ainda a autoria do crime a eles, mas estão em uma relação de suspeitos dos quais a gente acredita na participação de outras pessoas", disse Thomaz.