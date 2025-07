Anvisa determina recolhimento de medidor de glicose e interdição de tiras para teste

No caso do glicosímetro, estão suspensos os lotes OKPR000266498, OKPR000266508 e OKPR000266509. De acordo com a agência, a suspensão dos equipamentos é definitiva.

Já os dois lotes das tiras, chamadas de "Família para teste de glicose Ok Pro", são o HHH240415B-1 e o B30025B25-1. Como a interdição cautelar representa uma medida preventiva que visa impedir temporariamente a fabricação, comercialização e uso de um produto até que ele esteja adequado às normas estabelecidas, a medida pode vir a ser revertida.

A Anvisa orienta que os usuários entrem imediatamente em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do fabricante, pelo e-mail sac@bmtmed.com.br, para mais informações a respeito do recolhimento e da substituição dos produtos.

Glicosímetro: para que serve?

O glicosímetro é um aparelho importante para o automonitoramento da glicemia e ajuda o paciente com diabetes a entender como fatores como alimentação, atividade física e medicamentos afetam sua glicemia, contribuindo para o controle da doença.

O aparelho mede o nível de glicose no sangue a partir de uma gota colhida geralmente do dedo. O sangue é colocado em uma fita reagente que, ao entrar em contato com a glicose, gera um sinal que o aparelho traduz em número, permitindo a avaliação da taxa de açúcar e sua comparação com o nível almejado.