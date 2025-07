Bolsonaro diz que não sabia de pen drive no banheiro e que vai perguntar a Michelle se é dela

"Eu nunca abri um pen drive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa pra mexer com pen drive. A gente fica preocupado com isso. Se tivesse algo comprometedor... não sou bandido, mas se tivesse, ficaria lá à disposição?", disse no estacionamento do prédio onde fica a sede do Partido Liberal, para onde ele foi após passagem na Secretaria do Estado de Administração Penitenciária para colocar a tornozeleira - uma das medidas cautelares impostas.

Questionado se ele estava sugerindo que o objeto foi implantado pela polícia, Bolsonaro negou: "Não estou sugerindo nada. Estou é surpreso. Vou perguntar pra minha esposa se o pen drive era dela".

Bolsonaro se negou a mostrar a tornozeleira e afirmou que aquilo era uma "suprema humilhação".