Bolsonaro nega articulação de filho sobre tarifas e diz que crise não existiria sob seu governo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que o seu filho, deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não articulou a imposição de tarifas contra o Brasil. "Foram do Trump", disse a jornalistas na manhã desta sexta-feira, dia em que foi alvo de operação da Polícia Federal (PF).

As falas contrastam com declarações feitas ao longo da última semana por Eduardo e pelo próprio pai, que admitiram a influência junto à Casa Branca na tentativa de colher apoio do presidente Donald Trump. "Estou me sentindo humilhado com tornozeleira e sem poder falar com Eduardo", afirmou após as medidas da PF.

O ex-presidente diz que, se ainda estivesse no comando do Planalto, o País estaria em outro patamar de relação com os Estados Unidos. "Em 2019 não teve tarifa dos EUA no aço ou alumínio, porque eu falava com Trump", afirmou.