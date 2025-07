Bolsonaro: o que incomodou EUA foi Lula falar de novo padrão monetário no Brics

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira que as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refletem um incômodo do governo americano com posturas e declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O Lula teima, fica ao lado de ditadores: China, Rússia, Irã, Venezuela", disse Bolsonaro a jornalistas. "E outra coisa: o que incomodou o governo americano, e muito, foi, por ocasião do Brics, o Lula falar em um novo padrão monetário, quer o dólar fora das negociações do Brics, entre outras coisas que ele fez."

Nesta sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica e o proibiu ter contato com outros investigados pela corte, além de ter determinado uma busca e apreensão na casa do ex-presidente.