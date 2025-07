Cacau: processamento cai na Europa, na América do Norte e na Ásia no 2º trimestre

São Paulo, 18 - A Associação Europeia do Cacau (ECA, na sigla em inglês) divulgou que 331.762 toneladas da amêndoa foram processadas no segundo trimestre de 2025. O resultado representa baixa de 7,2% ante igual período do ano anterior, quando a moagem somou 357.502 toneladas.No trimestre, a ECA representou 19 empresas do setor, como Barry Callebaut e Cargill Cacau, Mondelez Internacional, Ferrero e Nestlé. Os dados de processamento de cacau são vistos como um importante indicador da demanda por chocolates.América do NorteO processamento de cacau na América do Norte totalizou 101.865 toneladas no segundo trimestre de 2025, informou a Associação Nacional de Confeiteiros (NCA, na sigla em inglês). O volume representa queda de 2,78% ante igual período do ano passado, quando a moagem somou 104.781 toneladas.Os dados, que são considerados um importante indicador de demanda por derivados de cacau, foram fornecidos por 14 unidades de processamento localizadas no Canadá, Estados Unidos e México - mesmo número de respondentes do segundo trimestre de 2024.Entre as empresas que participaram da pesquisa estão Barry Callebaut, Blommer Chocolate, Cargill, Ecom, Ferrero, Ghirardelli Chocolate, Guittard Chocolate, Hershey, Mars, Nestlé e Wrigley.A próxima divulgação, referente ao terceiro trimestre de 2025, está prevista para 16 de outubro.ÁsiaA moagem de cacau na Ásia caiu 16,3% no segundo trimestre de 2025 em comparação com igual período do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela Associação de Cacau da Ásia (CAA, na sigla em inglês). A moagem no período totalizou 176.644 toneladas, ante 210.968 toneladas no segundo trimestre de 2024.Em uma base trimestral, o processamento de cacau caiu 17,4% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, quando a moagem atingiu 213.898 toneladas. No acumulado de 2025, até então, foram 390.542 toneladas processadas, recuo de 9,7% ante período equivalente do ano anterior.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast