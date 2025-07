Carlos Bolsonaro reage às medidas impostas ao pai e compara caso ao escândalo do INSS

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) reagiu às medidas cautelares impostas ao pai pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), comparando o caso ao escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

"O escândalo do INSS foi parar no rabo de algum suprassumo da democracia!", escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter).

As fraudes em descontos feitos por sindicatos e associações na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas foi exposta em abril. O escândalo levou à demissão do então ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e ao afastamento de servidores do instituto. O governo trabalha agora para ressarcir as vítimas dos descontos ilegais.