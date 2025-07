Commodities/China: importação de milho cai 93% no 1º semestre do ano

São Paulo, 18 - As importações chinesas de milho somaram 160 mil toneladas em junho de 2025, o que representa recuo de 82,7% na comparação com junho do ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em valores, as importações do cereal no mês passado totalizaram US$ 38,59 milhões. No primeiro semestre do ano, a China importou 790 mil toneladas de milho, queda de 92,8% na comparação anual.As compras chinesas de trigo alcançaram 350 mil toneladas no mês passado, volume 70,6% inferior ao registrado em junho de 2024. O valor importado no sexto mês de 2025 corresponde a US$ 110,89 milhões. De janeiro a junho, as compras somaram 1,96 milhão de toneladas, baixa de 78,9% ante igual período do ano passado.Segundo o Gacc, a China importou 12,26 milhões de toneladas de soja em junho, avanço de 10,35% ante igual mês do ano anterior. No total, as compras em junho custaram US$ 5,33 bilhões. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, as importações somaram 49,37 milhões de toneladas, avanço de 1,8% em comparação com o volume do ano anterior.