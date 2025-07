Cristiano Zanin autoriza prefeito de Palmas a retornar ao cargo

O ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin autorizou, em decisão proferida nesta quinta-feira (17), o retorno do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), ao seu cargo. Ele estava em prisão domiciliar e havia sido afastado por suspeita de envolvimento no vazamento de decisões sigilosas do Superior Tribunal de Justiça.

Siqueira Campos foi apontado como o "chefe" de um grupo dedicado ao vazamento sistemático de dados reservados sobre operações sensíveis da Polícia Federal.

Na terça-feira, 8, o prefeito, que tem 65 anos, sofreu um enfarte na Sala de Estado Maior do Comando-Geral da Polícia Militar do Tocantins - onde cumpria prisão preventiva. Zanin concedeu a Siqueira Campos domiciliar humanitária para que ele possa seguir o tratamento de saúde.