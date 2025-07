Defesa de Bolsonaro: STF não usou como fundamento qualquer indício de risco de fuga

Eles ainda dizem que "chama a atenção o fato de que, apesar de determinar o recolhimento noturno e o uso de tornozeleira, a decisão do Supremo Tribunal Federal não utilize como seu fundamento qualquer indício que possa apontar um risco de fuga".

"Também causa espécie que, dentre as medidas cautelares, se inclua a proibição de conversar ou ter qualquer contato com seu próprio filho, um direito tão natural quanto sagrado", completam, em referência à proibição de contato com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está morando nos Estados Unidos com a família.

Eles dizem ainda que a defesa final ainda sequer foi apresentada nos autos da ação penal. "Por isso, o presidente e sua defesa aguardam um julgamento justo e pautado exclusivamente pela presunção de inocência, que deve reger sempre todo e qualquer processo penal."

A nota é assinada pelos advogados Celso Vilardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser.