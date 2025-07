Eduardo Bolsonaro chama Moraes de 'ditador' e 'gangster de toga'

Eduardo disse seu pai "nunca se furtou a cumprir decisões judiciais", mas Jair Bolsonaro já disse, publicamente, diante de uma multidão na Avenida Paulista, em 2021, que não cumpriria mais ordens de Moraes.

"Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou, ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais", afirmou. Um dia depois, Bolsonaro recuou, após a escalada da tensão entre o Poder Executivo e o Judiciário. À época, o então presidente divulgou uma nota, elaborada com ajuda do ex-presidente Michel Temer, em que recuou.

Eduardo afirmou que a tarifa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representam "ações legítimas" por parte do norte-americano.

"Não bastasse ordenar censura e medidas de coerção contra o maior líder político do Brasil - alguém que nunca se furtou a cumprir decisões judiciais e sempre participou do processo legal -, a decisão desta vez se apoia num delírio ainda mais grave: acusações construídas com base em ações legítimas do governo dos Estados Unidos, iniciadas logo após o anúncio das tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil", afirmou.

Eduardo acusou Moraes de tentar "criminalizar Trump e o próprio governo americano". "Como é impotente diante deles, decidiu fazer do meu pai um refém. Com isso, além de atacar a democracia brasileira, ele ainda deteriora irresponsavelmente as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos - um ato de sabotagem institucional de consequências imprevisíveis", declarou.

O filho do ex-presidente disse, ainda, que Moraes "precisa entender que suas ações intimidatórias não têm mais efeito".