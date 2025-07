Eduardo Bolsonaro pede que os EUA 'mandem uma resposta' ao Brasil após decisão contra o pai

"Portanto, é muito, muito urgente que os Estados Unidos, o país da liberdade, mandem uma resposta para esse regime. Não deixem que o modelo de censura brasileiro, ou o modelo de lawfare brasileiro, seja exportado para outros países", afirmou.

Trump publicou em sua rede Truth Social na noite desta quinta-feira, 17, uma carta para Bolsonaro afirmando que tarifaço de 50% a produtos brasileiros anunciado por ele na semana passada é "manifestação de desaprovação" à ação penal do golpe e que está "muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão - tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos - provenientes do atual governo".

Ao fazer o anúncio das tarifas na última semana, o republicano citou também as decisões do Supremo Tribunal Federal contra empresas americanas de tecnologia.

Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro ficará submetido a medidas restritivas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e também está proibido de acessar as redes sociais. Além disso, o ex-presidente precisará cumprir recolhimento domiciliar e não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros nem com outros réus e investigados pelo STF.