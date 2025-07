Eduardo Bolsonaro posta em inglês no X que Moraes dobra aposta contra o pai

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro postou em inglês na manhã desta sexta-feira, 18, na rede social X que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes "dobrou a aposta" contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois que este publicou um vídeo na noite de quinta-feira (17) endereçado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eduardo se mudou para os EUA e é apontado como o articulador para que o governo americano decidisse sobretaxar produtos brasileiros importados pelo país em 50% a partir de 1º de agosto.

O vídeo foi publicado nas redes sociais do ex-presidente, agradecendo ao republicano por uma carta enviada por ele. Na postagem desta sexta, o deputado cita medidas que foram determinadas contra o pai, incluindo a de que o ex-presidente não pode conversar com ele e com o irmão Carlos Bolsonaro, que estão sob investigação. Eduardo explica que Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica, não pode sair de casa das 19h às 7h, não pode usar mídias sociais e que está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros.