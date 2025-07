Estudante trans da Unesp desaparecida: achados ossos em terreno próximo à casa de namorado

Os veículos dos dois suspeitos - a motocicleta de Yuri e a caminhonete do policial - foram apreendidos e também serão periciados em busca de eventuais marcas de sangue ou material da vítima.

A Marinha está auxiliando as buscas pelo corpo da estudante no rio São José dos Dourados, afluente do Rio Paraná, que banha Ilha Solteira. O rio passa nos fundos do lote que a família de Yuri possui no assentamento da reforma agrária. O rapaz tomava conta do local.

A jovem trans Carmen de Oliveira Alves, de 26 anos, cursava o último ano de Zootecnia no campus de Ilha Solteira da Universidade Estadual Paulista (Unesp). No dia do desaparecimento, ela deixou a universidade em sua bicicleta elétrica, após fazer uma prova. O rastreamento do celular indica que ela foi para a casa do namorado.