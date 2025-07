Homem é baleado na cabeça em tentativa de assalto no Butantã

Um casal foi alvo de uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira, 18, na altura do nº 1.000 da Avenida Professor Francisco Morato, no Butantã, na zona oeste de São Paulo. Um homem foi baleado na cabeça e internado em estado grave.

Imagens de monitoramento flagraram a ação. As vítimas estavam dentro de um carro, no trânsito, quando um homem se aproxima em uma motocicleta, vai em direção ao lado do motorista e, segundos depois, atira contra as vítimas.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o criminoso teria tentado roubar a aliança do casal, mas entrou em luta corporal com o homem que dirigia o carro.