Jair Renan reage às medidas restritivas impostas por Moraes a Bolsonaro: 'Pai, estou contigo'

O filho "04" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), reagiu às medidas cautelares que foram impostas ao seu pai pela Justiça nesta sexta-feira, 18. No X (antigo Twitter), o vereador de Balneário Camboriú (SC) disse ter orgulho do político. "Pai, estou contigo", escreveu.

"Hoje mais do que nunca, quero te dizer que tenho orgulho da tua coragem, da tua trajetória e da forma como enfrenta cada injustiça com fé e firmeza", disse o vereador. Jair Renan ainda disse que se espelha no pai e que ele não está sozinho. "O Brasil sabe quem és: um homem que sempre lutou pela liberdade, pela verdade e pelo povo brasileiro."

Jair Bolsonaro foi alvo de mandado da Polícia Federal (PF)(PF) nesta sexta. A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por Bolsonaro estar atuado com a intenção de dificultar o julgamento do processo sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.