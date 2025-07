Ladrões furtam carros de luxo no Morumbi; suspeito tenta fugir a pé após perseguição e é preso

Em dado momento da perseguição, o trânsito ficou congestionado e o motorista foi obrigado a parar. Ele abandonou o carro, então, e tentou fugir a pé, mas foi detido. A partir do comportamento suspeito, os policiais fizeram uma busca e descobriram que o veículo que ele dirigia havia sido furtado naquela manhã, no Morumbi.

"O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça", diz a SSP. Posteriormente, outra equipe policial localizou mais dois veículos furtados na mesma ocasião, mas os criminosos conseguiram fugir.

Todos os automóveis foram apreendidos e devolvidos aos proprietários. O caso foi registrado como furto de veículo, localização/apreensão e entrega de veículo na 1ª Divecar, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). "As diligências prosseguem para identificar e prender os demais envolvidos no crime", diz a SSP

Criminalidade em alta no Morumbi

Conforme mostrou o Estadão, o Morumbi foi a região que mais registrou roubos a residências no 1º trimestre, segundo levantamento feito com base nos microdados disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). Entretanto, desde 2022 o bairro está entre os principais alvos dos criminosos.

Foram 9 casos registados de janeiro a março, dois a menos do que no mesmo recorte de 2024, quando a região - caracterizada por casas de alto padrão - já figurava no topo da lista;