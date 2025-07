Moraes: 'Jair pretende não ser responsabilizado penalmente, seja por arquivamento ou anistia'

O ministro do STF citou "vultosa contribuição financeira" de Bolsonaro ao seu filho - o ex-presidente confirmou, publicamente, ter enviado R$ 2 milhões a Eduardo quando o deputado licenciado já estava nos Estados Unidos. Segundo ele, esse repasse, somando às publicações do ex-presidente, "são fortes indícios do alinhamento" do ex-presidente ao seu filho "com o claro objetivo de interferir na atividade judiciária e na função jurisdicional desta Suprema Corte e abalar a economia do País".

Moraes alegou que "as graves condutas ilícitas demonstram que" Bolsonaro está atuando junto a Eduardo "nos atentados à soberania nacional, com o objetivo claro de interferir no curso de processos judiciais, desestabilizar a economia do Brasil e pressionar o Poder Judiciário".

O ministro ainda afirmou que Bolsonaro "está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita" com Eduardo para "tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro". Moraes defendeu a soberania do Brasil e disse que o País "não permitirá qualquer tentativa" de submeter seus atos ao crivo de outro país, "por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas de políticos brasileiros com Estado estrangeiro".