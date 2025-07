PF mira reduto de Elmar; primo tinha dinheiro escondido em sapatos

Em uma nova fase da Operação Overclean - que apura a suspeita de um esquema de desvio milionário de emendas parlamentares e fraudes licitatórias -, a Polícia Federal realizou nesta quinta-feira, 17, buscas em endereços de Salvador e na cidade de Campo Formoso (BA), reduto eleitoral do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA). No município da região norte da Bahia, os agentes federais encontraram ao menos de R$ 10 mil em espécie escondidos dentro de um par de sapatos do vereador Francisco Manoel do Nascimento Neto (União Brasil), primo de Elmar.

O prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento (União Brasil) - irmão de Elmar - também foi alvo da operação. O principal objetivo da PF é apurar irregularidades em convênios firmados entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) e o município. Os convênios foram firmados em 2022 a partir do envio de emendas direcionadas pelo deputado federal. Segundo a PF, Elmo teria participado de encontros na superintendência da Codevasf e com o representante da empresa que venceria a licitação municipal.

A ação - 5.ª fase da Operação Overclean - foi autorizada pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele determinou o bloqueio de R$ 85,7 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas. Um servidor público (não identificado) foi afastado cautelarmente das suas funções.