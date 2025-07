Representação de SP piora com ampliação das vagas na Câmara

Para mostrar como ficaria a composição da Câmara com 531 deputados caso as cadeiras fossem distribuídas por uma regra rigorosamente proporcional, Nicolau aplicou o método Huntington-Hill (HH). Trata-se do procedimento empregado desde 1941 nos Estados Unidos para distribuir as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes entre os 50 estados.

Nicolau constatou que a aplicação do método americano "gera resultados mais proporcionais em relação à população de cada Estado e serve como parâmetro para evidenciar as inconsistências da proposta aprovada pelo Congresso Nacional". A distribuição passaria por grandes diferenças: Rio de Janeiro, por exemplo, que mantém as 46 cadeiras na proposta que deve ser promulgada, perderia quatro delas, caindo para 42. Isso permitiria que o Estado, que tem 7,9% da população brasileira, tivesse 8,2% das cadeiras da Câmara, e não 9,0%, como se encaminha para ficar.

Da mesma maneira, Rio Grande do Sul (-3), Bahia (-2), Paraíba (-2), Piauí (-2), Pernambuco (-1) e Alagoas (-1) perderiam cadeiras, de modo a deixar sua representatividade mais próxima em relação ao tamanho de suas populações.

A conclusão de Nicolau é que a melhor representatividade seria alcançada se a Câmara mantivesse os 513 deputados e distribuísse as cadeiras de acordo com o método Huntington-Hill. E que até mesmo manter o modelo atual é mais benéfico do que o que está prestes a ser implementado, mesmo corrigido pelo modelo americano.

Das quatro opções analisadas por ele (513 deputados como é hoje; 513 deputados com método HH; 531 deputados como foi aprovado; 531 deputados com método HH), a adotada foi considerada a pior.

Índice