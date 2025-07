Tereza Cristina lamenta escalada dos fatos e expressa solidariedade a Bolsonaro

Brasília, 18 - A senadora e vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária no Senado, Tereza Cristina (PP-MS), lamentou, nesta sexta-feira, 18, a operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Lamento essa escalada dos fatos. Tenho defendido sempre cautela e maturidade para enfrentarmos os graves problemas do Brasil - inclusive para manter abertas as negociações sobre tarifas que tanto podem prejudicar o nosso povo", escreveu Tereza Cristina em publicação na rede social X . A ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro expressou também "total solidariedade" ao ex-presidente e sua família. "É preciso resiliência neste momento difícil. Seguimos firmes na batalha pelo Brasil", concluiu Tereza Cristina.Mais cedo, a PF cumpriu mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na sua casa em Brasília e endereços ligados ao seu partido, o PL. Por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, o ex- presidente também ficará submetido a "medidas restritivas", incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de uso de redes sociais.