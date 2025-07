Bolsonaro Se diz vítima de 'suprema humilhação' e nega intenção de fuga

Bolsonaro declarou também que as medidas anunciadas pelos EUA expõem um "incômodo" de Trump com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O Lula teima, fica ao lado de ditadores: China, Rússia, Irã, Venezuela. E outra coisa: o que incomodou o governo americano, e muito, foi, por ocasião do Brics, o Lula falar em um novo padrão monetário, quer o dólar fora das negociações do Brics, entre outras coisas que ele fez", disse.

No encontro do Brics, no início de julho, no Rio, Lula criticou as ameaças de Trump de impor tarifas às nações que se aliassem ao bloco econômico e falou em alternativas ao dólar como moeda do comércio internacional. "Em 2019 não teve tarifa no aço ou alumínio, porque eu falava com Trump", disse Bolsonaro ontem.

Família

Os filhos de Bolsonaro saíram ontem em defesa do pai. Eduardo afirmou, em uma publicação em inglês, que Moraes "dobrou a aposta" ao autorizar a operação da Polícia Federal e impor medidas cautelares. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por sua vez, disse que "o ódio tomou conta" do ministro do STF e que as restrições são "covardes".

O vereador Carlos Bolsonaro (PL), do Rio, também se manifestou, dizendo que "não é fácil ver o homem que mais admiro sendo tratado dessa forma". Vereador de Balneário Camboriú (SC), Jair Renan (PL) afirmou que seu pai "sempre lutou pela liberdade, pela verdade e pelo povo".

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) fez uma publicação nas redes em apoio ao marido em que cita um versículo bíblico. "Senhor, Te amarei e Te louvarei por todos os dias da minha vida. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor", postou ela. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou que, diante da situação de Bolsonaro, Michelle deve assumir a liderança do que chamou de "nação conservadora".