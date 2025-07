Planalto terceiriza ao PT desgaste a Bolsonaro após tornozeleira, mas abastece militância

Enquanto os principais ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotam discrição diante da operação da Polícia Federal desta sexta-feira,18, a militância do PT atua para desgastar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com conteúdo cedido pelo próprio Palácio Planalto.

Em nota, a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República afirmou que seus integrantes se dedicam exclusivamente à produção de conteúdos de natureza institucional do governo e que vídeos usados pela estratégia de comunicação do PT foram os mesmos enviados para setores do governo (leia mais abaixo).

Com a operação contra Bolsonaro, a ordem nos grupos de WhatsApp usados pelo partido para a disputa política era focar na repercussão do pronunciamento de Lula, levado ao ar na véspera, e na ação que levou Bolsonaro a sofrer medidas cautelares, como monitoramento com tornozeleira eletrônica.