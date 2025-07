Polícia prende suspeito de participação no atentado contra o bicheiro Vinícius Drumond

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu neste sábado, 19, um ex-policial militar acusado de participação no atentado contra o bicheiro Vinícius Pereira Drumond, no último dia 11, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Drumond é apontado como um dos líderes do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ele dirigia um Porsche blindado quando criminosos dispararam pelo menos 30 tiros de fuzil contra o carro.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele foi expulso da corporação por receptação de veículo roubado e tráfico de drogas. Contra ele, os agentes da Divisão de Homicídios da Capital (DHC) cumpriram um mandado de prisão temporária. O homem ainda foi autuado em flagrante por porte de arma de uso restrito.

Outros envolvidos na tentativa de homicídio contra o bicheiro estão identificados. Segundo a Polícia Civil, dois deles são integrantes de uma organização criminosa de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e estão envolvidos no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, em fevereiro de 2024, no Centro do Rio.