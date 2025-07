Lula participa de reunião com presidentes de esquerda no Chile nesta 2ª feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta segunda-feira, 21, da reunião "Democracia Sempre", organizada pelo presidente do Chile, Gabriel Boric, em Santiago.

Às 10h10 (horário de Brasília), Lula e os chefes de Estado participam da fotografia oficial do Palácio de La Moneda, em Santiago. Em seguida, às 10h30, será realizada a reunião entre os presidentes. A declaração conjunta à imprensa será realizada às 13h30.

O presidente brasileiro tem almoço com intelectuais e grupos de reflexão sobre políticas públicas às 14h, no Ministério das Relações Exteriores chileno. Em seguida, às 17h, Lula participa de encontro com a sociedade civil no Centro Cultural Matucana 100, em Santiago.